曾演出《愛上女主播》、《Oh! My Lady》的韓國女星蔡琳日前宣布和大陸男星高梓淇6年異國婚告吹，傳主因是蔡琳要求先生陪她到韓國生活被拒絕，此消息一出也引來網友討論起另一段中韓夫妻秋瓷炫和于曉光，而秋瓷炫先前上節目，曾分享維持跨國婚姻成功之道，強調兩人很黏彼此，于曉光「每天坐飛機飛到我身邊」。

蔡琳過去演出《李家大院》和高梓淇結緣相戀，6年前兩人結婚，3年前生下一兒，名叫「禮物」，今年卻頻傳兩人減少曬恩愛是因為婚變，當事人起初不認，最近才鬆口已離婚分居，外傳主因其一就是兩人語言不通，不肯學對方語言，其二則是蔡琳有產後憂鬱，希望回韓國生活，卻被男方打槍。

秋瓷炫在節目上透露老公先前天天坐飛機來她身邊。（圖／翻攝自新浪微博）

對照蔡琳夫妻，曾和彭于晏演過《戀香》的韓國女星秋瓷炫和于曉光似乎穩定許多，女方也是多年前到大陸發展和于曉光結緣，2015年兩人公開交往，2017年登記結婚，隔年生下兒子宣布「大海」，于曉光當爸前曾放話想跟老婆生兩、三胎，但秋瓷炫產後出現癲癇症狀，一度進了加護病房，于曉光疼愛老婆也打消念頭。

秋瓷炫17年前跟彭于晏演出《戀香》。（圖／中時資料照片）

秋瓷炫之前上節目《我家的熊孩子》，透露于曉光為維持婚姻很努力，天天坐飛機跟她相聚，也會搶著做家事，秋瓷炫坦言兩人結婚3年多，自己連垃圾都沒倒過幾次，夫妻倆也為彼此學對方語言，于曉光當年求婚時，還教媽媽用韓文誇秋瓷炫「我的女兒最棒」，讓秋瓷炫在節目上感慨說：「我覺得老公給我很多的愛，如果有下輩子還要嫁給他」。

(中時新聞網)