北市迪化汙水處理廠拒收外縣市水肥，並限縮投放時間，從24小時投放改成僅上班時間可投，引發各地水肥業者不滿，北市長柯文哲認為應找中央協調，遭桃園市府譏諷，成年人還一直找中央協調，對此，柯19日上午反嗆，沒問題，那就在地找里長來回應他。

北市府自4月起，因接獲大批市民抗議，從而嚴加查核進入迪化廠投放的水肥車，除了加強抽驗水肥含油量，甚至還啟用GPS軌跡來稽查業者，只要查出為外縣市的水肥車，就會開罰、拒收，導致各地水肥業者怨聲載道。

據了解，雙北桃三市，只有北市迪化及桃園龜山汙水廠有能力處理水肥，迪化一天可處理450噸、龜山廠每日處理50噸，在新北市竟然沒有任何一個可以處理水肥類汙水的空間，對此，北市一天產出約280噸水肥，新北一天產出的近400噸水肥，全數都往外縣市運送處理、桃園一天產出120噸水肥，每天至少有70噸得外運。

柯文哲18日質疑，「為什麼桃園不自己丟？」，喊話希望中央出面協調，遭到桃園市政府新聞處長詹賀舜認為，「大家都是成年人，該怎麼辦就怎麼辦，不需要什麼事都找中央」，對此，柯文哲今上午受訪回應「沒問題啊，我找我們里長跟他講就好」，又說「還是要解決啦」。

(中時 )