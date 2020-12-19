美國在台協會處長（American Institute in Taiwan，AIT）酈英傑16日拜訪台中市，市長盧秀燕當面表示，台中市3年前訂有法律豬肉不可含萊劑，民意也支持；酈則緊盯手上資料氣氛有點尷尬。盧此舉深獲藍營基層與民間好評，卻也凸顯國民黨內部對美態度的「不同調」。嘉南藥理科技大學社會工作系教授余元傑認為，「槓AIT」對盧爭取連任是有利的，反觀國民黨內部要角各有盤算，黨中央態度模擬兩可，造成與地方間的隔閡，錯失全黨「撿到槍」良機，這點很不應該。

余元傑接受香港媒體《中評社》訪問，大讚盧秀燕槓AIT，不僅一舉把萊豬議題炒熱，更讓基層民眾大快人心，可謂出師大捷；民調顯示大多數人反萊豬，身為民意代表，連任必須靠台中市民，盧敢說出市民心中想說的話，對連任自然是大大加分。

余元傑指出，對國民黨黨主席江啟臣而言，現在必須面對兩件事：第一，執政黨蠻幹，該如何因應並表達主張；第二，該怎麼面對現在力挺總統蔡英文的美國，並表達出地方民意。余表示，江的應對之道，關鍵在他將目標放在兩年後還是四年後。若放在兩年後的選舉，現下一定是支持盧秀燕沒有第二句話；若放在四年後大選，就必須要審慎考慮美國壓力，以及國民黨身分在對美關係上的表態。至於新北市前市長朱立倫，因有意爭大位，自然講話會很小心。

不僅如此，余元傑直言，在盧秀燕當著酈英傑說出反萊豬後，全部藍營執政縣市沒有一起跟著提出，這點很可惜，否則效果絕對不一樣；萊豬議題本該是整個國民黨撿到槍，如今卻只有盧一人撿到槍，江啟臣還落到得去面對「為何只有盧撿到槍」的質疑，實在非常可惜。此外，國民黨現在碰到最大的麻煩，就是地方遇到問題，中央態度模擬兩可，地方沒有感受到中央的溫暖，中央也與地方造成隔閡。

(中時新聞網)