大陸國務院新聞辦公室今天（19日）上午舉行記者會，大陸國家衛生健康委副主任曾益新表示，目前大陸的疫情防控總體形勢良好，但是「外防輸入、內防反彈」的壓力仍然很大，其中「外防輸入」不僅要防止感染的人引發的國內疫情，還要防止物流帶來的病毒，也就是說既有防人還有防物的問題。

曾益新表示，最近的幾起散發性疫情，大家也注意到，其中有幾起就可能與進口冷鏈物流有關係。隨著冬春季來臨，各地溫度都在下降，所以疫情防控形勢將更加嚴峻，挑戰更大。所以在這樣的背景下，在總結前期緊急使用階段的經驗基礎上，在冬春季節到來之際，對部分重點人群開展新冠疫苗接種工作。

曾益新表示，這部分人群主要是因為工作的關係，例如：冷鏈物流人員、海關邊檢人員、醫療疾控人員，以及農貿市場、海鮮市場的工作人員，還有公共交通的工作人員等，他們由於工作的關係，被新冠病毒感染的風險相對比其他人群更高，所以要把這部分高風險人群優先保護好。

「要強調的一點是，這一階段對這部分重點人群的接種，只是我國新冠疫苗接種『分步走』的第一步」，曾益新表示，「後續隨著疫苗附條件上市或者正式批准上市，特別是隨著生產供應保障能力、產量逐漸提升，對於涉及數億人的老年人和有基礎疾病的相對感染以後危險性比較大的高危人群，以及後續的普通人群，疫苗接種工作都會全面有序地鋪開。」

曾益新表示，政府的目標是力爭通過「主動免疫」的方式建立起群體免疫保護力，使新冠肺炎疫情能夠盡快得到更加有效控制。

曾益新表示，為了確保這一階段接種工作的順利開展，國務院聯防聯控機制已經向成員單位和各省市區和新疆生產建設兵團發出通知，要求相關部門和單位切實把好疫苗質量關，每一批疫苗都要經過嚴格檢驗；要確保冷鏈運輸安全暢通、配送及時準確。

曾益新表示，要求各地都要精心設計接種方案，合理設置預防接種點，穩妥有序組織好接種工作，尤其是要做好接種時的醫療保障、接種後不良反應的及時處置和監測報告；要做好疫苗的科普工作，在新冠疫苗作為公共產品、知情同意的前提下，也要強化公民接種疫苗的義務和責任意識，爭取做到高風險人群「應接盡接」，凡是符合條件者都能夠按時接種。

(中時 )