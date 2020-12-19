台北市政府將於31日晚間舉辦跨年晚會，但莫斯科芭蕾舞團多人確診新冠肺炎事件，導致民眾人心惶惶，北市長柯文哲19日被問及跨年間晚會應否強制戴口署時指出，不要說強制戴口罩，而是大家平時就都「應該要戴口罩」。

觀傳局將於31日舉行「台北最High新年城2021跨年晚會」，目前已排定包括蕭敬騰、伍佰、田馥甄、魚丁糸、林宥嘉等13組完整演出名單，並由藝人黃子佼、LuLu黃路梓茵擔任主持，預料將掀起一股追星潮，對此，柯文哲上午出席在明倫高中舉辦的國文憑教育論壇前被媒體追著堵訪回應，只要要參加北市跨年活動的民眾都應該戴口罩，才可以徹底做好防疫。

此外，柯上午出席北市士林神農宮建廟2周年鎮殿神農大帝出巡暨平安祈福慈悲關懷活動時回應，他建議除了吃飯及在家，民眾平常外出口罩還是戴著比教好，並指出，他估再7個月，台灣就可脫離疫情，在這7個月內，還沒普遍施打疫苗前，特別是冬天，病毒的活性會加強，因此還是戴上口罩。

(中時 )