警方接獲報案及時阻詐，並透過李男手機直接戳破詐騙集團的伎倆。（竹南警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣李姓男子日前網購項鍊，卻皆自稱中華郵政客服人員來電，要他到ATM解除約20筆訂單，由於他邊講電話邊操作機器，民眾發現有異報警，正好附近巡邏員警及時趕到了解，分駐所內也有員警接獲報案，直接從所後圍牆翻牆抄近路趕抵現場，所幸在李男按匯款確認鍵前一刻，及時成功阻詐。

竹南警分局後龍分駐所12月16日下午4時許接獲報案，稱後龍郵局內有1男子邊使用手機邊操作ATM疑似遭詐騙，由於分駐所距離郵局直線距離不到50公尺，員警聽聞報案後，直接從所後圍牆翻牆抄近路飛奔至郵局，此外也有員警騎機車趕到現場了解，阻止男子依詐騙集團指示按下匯款鍵。

據警方了解，被害人李姓男子日前網購項鍊，疑似購物資料遭盜，自稱中華郵政的客服人員來電，表示網購作業疏失致需解除約20筆訂單，李男聽從指示於ATM前操作，詐騙人員先誆騙李男查詢帳戶餘額，假稱確認存款是否遭誤扣，實際上卻是詐騙集團先了解帳戶餘額後，再以話術指引李男操作轉帳功能。

幸好過程中，1名張姓熱心男子剛好要到郵局領錢，見李男行為有異，機警打電話到分駐所報案。警方向李男解釋此為常見的「假客服、真詐騙」手法。竹南分局事後也頒發感謝狀及獎勵金給張姓報案人，感謝他的義舉。

竹南警分局呼籲，民眾接到類似之電話，應謹記防詐三步驟「一聽、二掛、三查證」，若有任何疑慮可撥打165反詐騙專線或110警察報案電話來進行查證，切勿因一時著急而匯款，以守護自身財產安全。

(中時 )