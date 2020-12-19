美國政府於美東時間18日宣布，美國總統川普已經簽署美國國會稍早前通過的「外國公司問責法」法案（Holding Foreign Companies Accountable Act），使法案正式成為法例。雖然該法案適用所有在美上市的外企，但多半被視為直指中資企業。該法案要求在美國交易所上市的外企，必須遵守美國審計標準，否則將面臨除牌下市。

綜合外媒19日報導，「外國公司問責法」規定在美國證券市場掛牌的外國企業，如果其審計準則連續3年不符美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）規定，便會被強制除牌。由於在美上市不符合該項規定的外企中有多達9成屬於中資企業，有關法例被市場視為針對中資股而來。

路透報導，2020年5月，「外國公司問責法」法案先在美國國會參議院獲得通過。12月2日，美國眾議院投票通過該法案。分析人士表示，該法案可能阻止一些中資企業在美國交易所掛牌上市，「除非他們遵守美國的審計標準」。

CNBC報導指出，2020年以來，中資企業在美國進行了30次首次公開募股（IPO），共募資117億美元，這是自2014年以來最高的融資額。2014年有16家中資企業在美融資257億美元，其中，互聯網巨頭阿里巴巴在當年的IPO中就占了214億美元，為當年度美股規模最大的IPO。

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