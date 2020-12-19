◎烏頭翁翩臨洛神 台東限定美景

全台洛神種植面積以台東為最大宗，而烏頭翁也僅分布在恆春及花東地區，2者在台東均屬常見，但是要同框必須靠點運氣及緣分。鳥友苦等近1小時，終於等到烏頭翁與洛神同框的美麗畫面；他笑稱，這是台東才有的花鳥限定版。

◎嬌客過境 東方白鸛花蓮度寒冬

全球僅存不到3000隻、世界瀕危物種珍稀鳥類「東方白鸛」，今年11月出現在新北市金山溼地後，前幾天也在花蓮縣壽豐鄉現身，吸引大批鳥友前往拍攝；由於台灣非其南遷渡冬路線，出現相當稀有。花蓮縣府呼籲，賞鳥時若有侵犯、騷擾等行為，最高可依法開罰100萬元。

◎毛爸媽領頭 哈士奇進香團萌翻天

35隻哈士奇在40名主人帶領下，12日到雲林北港「朝天宮」進香，一名愛爸拉著「哈士奇進香團」紅布條，後面跟著一大票可愛的哈士奇，引起香客騷動，爭相拿手機猛拍，這也是北港朝天宮首次有「狗狗香客」，廟方以廣播歡迎並且祝福「小寶貝們平安健康」。

◎萬丹大排驚見綠鬣蜥 網友嚇根本酷斯拉

有民眾在屏東縣萬丹鄉一處大排旁，驚見一隻身形龐大的綠鬣蜥竟大喇喇曬「日光浴」，她隨手拍下照片上傳網路，網友驚呼「根本酷斯拉」、「該不會是被阿嬤養大的」、「晚上看到一定會嚇死」，引來民眾議論紛紛。

◎大漠迷鳥流浪到台東 竟撿菸屁股

1隻遠從大漠來的稀有迷鳥「漠䳭」，在台東某處沙灘現蹤，鳥友說，這隻「沙漠之鳥」不明原因迷路到台東，除了拍下嬌客美麗的身影以外，還意外拍到牠叼起被亂丟一地的菸屁股，讓他不禁感嘆，民眾毫無公德心。

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時新聞網)