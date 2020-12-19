黃色小小兵不夠看，圓滾滾的小貓熊「圓寶軍團」才可愛！即日起到明年3月15日止，遊客凡到貓空纜車動物園站及貓空站大廳與充氣貓熊玩偶合影，或是和貓纜車廂椅背上的「貓熊意象貼紙」拍照，打卡後將照片上傳至個人臉書，就可以到貓空商圈活動合作31家商店消費滿額享好康，有現金折扣回饋、手工點心贈送、鐵觀音禮包分享、茶香冰品免費送等 ，歡迎大朋友、小朋友來「搭貓纜、遊貓空、看貓熊」，來一趟好好玩、好好逛、好可愛的「3貓」之旅。

北捷指出，為了歡迎台北市立動物園貓熊「圓寶」明年元旦和大家見面，貓空纜車特別推出「圓寶相見歡，拍照打卡享優惠」活動，最近貓纜動物園站及貓空站大廳，已經悄悄出現一群穿著竹子裝的「圓寶軍團」充氣貓熊玩偶，萌萌的小貓熊嘴上還有一截還沒吃完的嫩嫩綠竹，令人大呼「好可愛」，除了動物園及貓空站的大廳，貓纜車廂裡面，椅背上也貼有貓熊意象的貼紙，彷彿在提醒大家，各界千呼萬喚的小圓寶，就快要與大家見面囉。

北捷指出，即日起凡與貓纜動物園、貓空站充氣貓熊玩偶或是纜車車廂椅背「貓熊意象貼紙」拍照，打卡並將照片上傳到個人臉書，至貓空商圈31間合作商家消費滿額，即可享受店家所推出的各式優惠，優惠包羅萬象，有大家最喜歡的現金折扣、貓空獨家手工點心、貓空山區特有鐵觀音禮包、別的地方吃不到的茶香冰品等，歡迎大家開心拍照、盡情遊玩、用力品嘗貓纜山區特有的山產及茶香。

為節省現場排隊時間，北捷也建議民眾多利用網路預約搭乘貓空纜車服務，只要在搭乘前1天，至「貓空纜車網頁」中「市民服務大平台」進行預約，預訂搭乘纜車日期、車廂種類及時段，並自行列印「貓空纜車預約報到單」即完成預約程序，有效規劃旅遊行程。

北捷重申，為配合中央流行疫情指揮中心及北市政府之秋冬防疫專案，台北捷運公司再次提醒旅客，自12月1日起，民眾進入捷運及出入八大類場所，應佩戴口罩。

北捷強調，進入捷運車站(含售票處、車站大廳等區域)、中山及東區地下街、捷運跳舞區(捷運爵士廣場、板橋站及西門地下街跳舞區)、小巨蛋、北投會館、兒童新樂園、貓空纜車等，務必全程佩戴口罩。敬請民眾配合並遵守各場地公告說明，如經勸導不聽者將開罰3000元至1萬5000元。

(中時 )