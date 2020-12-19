66歲男墜谷，救難人員經過9天上山救援，一度遇到地震坍方。（花蓮縣消防局提供／王志偉花蓮傳真）

66歲男墜谷，救難人員經過9天上山救援，一度遇到地震坍方。（花蓮縣消防局提供／王志偉花蓮傳真）

66歲男墜谷，救難人員經過9天上山救援，一度遇到地震坍方。（花蓮縣消防局提供／王志偉花蓮傳真）

66歲男赴奇萊東稜縱走，卻在研海林道3.8K處墜谷失蹤，就男人員連續救援9日，終尋獲遺體，今（19日）申請空勤直升機將遺體吊掛下山。（圖／王志偉攝）

一行5人登山隊，本月4日入山進行為期6天的奇萊東稜縱走，其中66歲劉姓男子11日在研海林道3.8公里附近摔落失聯，經9天搜尋，昨在相隔約2公里處的斷崖下找到劉男遺體，消防救難人員漏夜將遺體移往平台，因山區陡峭，今等待直升機吊掛。

消防局資料指出，罹難的劉姓男子為屏東人，和妻子跟團一行5人4日入山進行為期6天的奇萊東稜縱走，10日行經研海林道3.8公里處，流籠頭往上約1公里處，劉男不慎墜落山谷，當時意識清楚，交代妻子先跟隊伍會合再來救他，不過當時仍無法確定墜落深度。

花蓮縣消防局第一大隊立即集結太魯閣國家公園管理處、保七第九大隊，連夜從中橫公路慈母橋旁的岳王亭登山口入山救援，但遇到當晚地震路坍，就地紮營隔天一早腰繞出發救援。

山路陡峭，加上地震與大雨不歇，救難人員冒險在山區搜尋救援，經過長達9天，共派7梯次50名人力艱辛救援，昨在距離墜落點外約500公尺處的斷崖下找到失聯的劉姓山友，發現時已死亡多時。

根據報案資料描述地點，劉男是在研海林道3.8公里流龍頭往上約1公里處因肢體無力墜谷，但救難人員在通報處沒有發現摔落跡象，擴大範圍搜索，最後在距劉摔落點約500公尺，一處深200公尺斷崖下找到遺體。

消防局依據發現的位置推算，劉男摔落時有試圖想往上爬，因坡面陡峭，改繞路上攀，疑似因不熟地形，失足摔落懸崖，搜救人員將劉男遺搬抬至步道上，今天上午申請空勤直升機吊掛下山。

(中時 )