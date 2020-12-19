台中市長盧秀燕日前當面向美國在台協會（AIT）處長酈英傑表達反對萊豬進口，引發議論。對此，立法院長游錫堃今受訪表示，美國是台灣非常重要盟邦，AIT代表美國，不論如何，可以表達不同的看法，但在重要場合，尤其是跟外交有關，應該表現更有禮貌一點。

針對盧秀燕當面向AIT表達反萊豬進口立場，藍營質疑，時任高雄市長陳菊也曾當面向AIT反萊牛。行政院長蘇貞昌昨表示，兩件事情當下氣氛完全不一樣，陳菊那次過程歡愉，都按照規矩來，外交不能突襲對方，或是違背事先講好的規矩。

游錫堃今表示，美國是非常重要盟邦，AIT代表美國，不管怎麼樣，有不同主張可以講出來，但是大家都是政治人物，是社會及學生會學習對象，在重要場合，尤其跟外交相關，應該表現在有禮貌一點。

媒體追問，言下之意是否覺得盧秀燕不夠禮貌，游錫堃說，他沒這樣講，盧秀燕想怎麼表現訴求另外一回事，但應該讓大家感覺有禮貌一點，至於盧的行為是否不禮貌，交由社會公評，他不批評個人。

至於盧秀燕舉動是否會影響台美關係，游錫堃認為，美國那麼大的國家，應該胸懷大肚，大概不會因為這次事件影響台美關係。

(中時 )