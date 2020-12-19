由人氣漫畫改編的《鬼滅之刃劇場版-無限列車篇》動畫電影，上映後屢創佳績，不僅在日本大紅大紫，更在台灣掀起「鬼滅旋風」。不過日本動畫從業人員並未因此受益，甚至有人出面控訴，日本動漫職場血汗壓榨！

《鬼滅之刃》在台上映後，不到40天累積票房5.37億元，超越韓片《與神同行》的5.13億元，同時打敗史上最賣座台片《海角七號》（5.3億元）。

然而，儘管日本動畫紅透半邊天，但相關工作人員卻沒有獲得與產值相應的待遇、尊重。一位畫師中村大吾日前受訪，他指出，無論作品多紅，賺來的錢也是進到公司老闆或製作人口袋，其他人多半過著高工時、低薪水的生活。

日媒《日刊SPA! 》報導，中村以自己為例，他剛進動畫公司時，一個月工時高達400小時，最多領17萬日幣（約4萬6台幣），且操勞的工作環境，還曾讓他因過勞緊急送醫。

媒體調查後發現，日本動畫從業人員平均薪資僅20萬日幣（約5.5萬台幣），待遇甚至不如超商員工的22萬日幣。

(中時新聞網)