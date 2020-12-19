台東1名男子民國93年闖入女子住家，將浴巾套住對方頭部後強行摸胸猥褻，之後搶走財物，警方13年後依指紋紀錄抓到人，但他全盤否認；案經二審時，法官發現該受害女子有寫日記習慣，女子當天寫道「我永遠不會忘記這麼可怕的一天…伸進我的衣服內亂摸，我只能隨他摸」等內容，法院認定罪證確鑿，近日二審時加判強制治療。

判決書指出，該男民國93年處闖入女子住家，將浴巾套住對方頭部說「不要動，不然殺了你」，強行摸胸部數秒後，在劫走背包、零錢筒等物品逃走，過程中他將玻璃製的零錢罐砸碎摔地，警方事後採集他在玻璃罐上的指紋，在106年進行舊案指紋電腦比對，發現與他相符，成為有力證據。

此外，該受害女子在日記中寫下「我想我這輩子永遠不會忘記今天這麼可怕的一天，第一次遭強盜、第一次進警局做筆錄，而那人竟手伸進我的衣服內亂摸，我只能隨他摸，也不敢動，心想他待會該不會再性侵害我吧！還是叫我口交？結果我追打出去，他到五樓大門時，因打不開門慌張，所以我拚命打他。」等言論，確定罪證確鑿。

此外，該男曾在民國90年、91年間分別侵入住宅強制性交2名成年女子，警方事後採集他的唾液比對，確定為他所做，台東地方法院一審合併判刑9年，經上訴後，花蓮高分院近日2審時再加判強制治療。

(中時新聞網)