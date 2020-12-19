象鼻岩列自然紀念物未過 侯友宜：地方有不同聲音 12:302020/12/19 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 瑞芳象鼻岩申請為「特殊地形及地質現象」，但沒通過。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 瑞芳知名景點象鼻岩昨申請為指定「特殊地形及地質現象」沒通過，新北市長侯友宜今受訪表示，因為地方居民有不同聲音、不同看法，因次全案仍待討論，現階段會由區公所圍警戒線，讓民眾做有距離的拍照觀賞，保護好象鼻岩也保護遊客的安全。 至於未來會不會列為自然紀念物保護，侯友宜說，會再繼續研議、溝通。 行政院通過都更條例修正案 力促中高層危老屋重建 侯拚招商 明年從安心投資出發 (中時 ) #象鼻岩 #侯友宜 #紀念物 #聲音 #保護 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2024大選國民黨要怎樣贏 媒體人喊8字 23:012020/12/17 政治 台灣醫療轉型 疫情催生遠距醫療新紀元 10:002020/12/19 健康 板橋富豪社區都更整合成功 13:562020/12/17 區域情報-新北 職籃不雅片恐超過20球星及60段影片外流 警鎖定對象 11:432020/12/18 社會 萊豬標章之亂 侯友宜：標示重點要放在是不是萊豬 15:572020/12/17 政治 蛋白質能量耗損增加死亡風險 醫師「減法哲學」養生 11:102020/12/17 健康 新北工業區立體化2.0 明年開跑 04:102020/12/19 地方新聞 北海岸首例 野柳地質公園依文資法審議通過為自然地景 20:212020/12/18 生活 2022六都市長運勢如何 林佳新爆：1人大吉1人大凶 16:542020/12/17 政治 投資6.5億占地千坪 迪卡儂三重旗艦店今開幕 15:072020/12/18 生活 板橋音樂公園地下停車場完工啟用 15:492020/12/18 區域情報-新北 政治熱門新聞 蘇醫師反萊豬請總統當證人 最新民調居然一面倒 - 政治 蘇醫師反萊豬 沈富雄：民進黨政府犯了一個很大錯誤 - 政治 緊箍咒來了 黃創夏：民進黨2022將腥風血雨 - 政治 全黨只有盧秀燕撿到槍 學者一語道破藍營危機 - 政治 蘇醫師反萊豬被衛福部告 陳揮文預言最後結局 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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