瑞芳知名景點象鼻岩昨申請為指定「特殊地形及地質現象」沒通過，新北市長侯友宜今受訪表示，因為地方居民有不同聲音、不同看法，因次全案仍待討論，現階段會由區公所圍警戒線，讓民眾做有距離的拍照觀賞，保護好象鼻岩也保護遊客的安全。

至於未來會不會列為自然紀念物保護，侯友宜說，會再繼續研議、溝通。

(中時 )