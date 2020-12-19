【現場直播】蔡英文出席 埔里秋季花卉展｜2020.12.19

總統蔡英文金（19日）上午赴南投出席「埔里秋季花卉展-花醮」活動。媒體現場提問，針對醫師蘇偉碩質疑蔡總統於2009年曾領導「反毒牛」大遊行，如今卻不認同「萊豬就是毒豬」一事是否能解釋清楚，但蔡英文並未接受訪問與作出回應。

為聲援蘇偉碩，臉書「方遠北杯講看麥」粉專17日貼出民進黨官方Youtube網站於2009年發布的影片，內容為時任民進黨主席的蔡英文，領軍反美牛上街遊行的影片。

這影片是2009年民進黨為反美牛進口，於2009年11月14日發動「反毒牛、反出賣、反欺騙」示威遊行活動，蔡英文上台致詞表示，「今日我們要去遊行，我們遊行有一個很重要的目的，就是要保護我們大家的健康，保護我們的爸爸媽媽，我們的朋友，我們的兒子女兒，我們全體國民的健康」。

蔡英文當年表示，「（美牛）這是一個民生問題，這不是一個政治問題，我們今天是為全體國民健康走街頭，我們的政府，在處理（美國）牛肉問題時候，從來都沒有和我們商量過，沒和國會商量，沒有和在野黨商量，更沒有告訴我們的社會大眾，他在談什麼，他要做什麼。這種政府是不透明的，是欺負民眾的」。

遭到翻出當年反美牛與現今持開放萊豬萊牛的對照，蔡英文在參加上午活動時並未作任何回應。

(中時新聞網)