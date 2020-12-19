王惠美表示，今天時逢大葉大學31周年校慶，這時候來啟用候車亭再適合不過，公車入校也是她擔任立委時所推動，今天彰化首座校內智慧候車亭由她啟動，意義非凡，格外感動。(大葉大學提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣大村鄉山腳路是通往大葉大學必經之路之一，每每上下班尖峰時間，上下班通勤學生車流量大，每年大葉學生騎乘機車發生事故件數多達150件，校方向縣府爭取公車入校，鼓勵學生搭乘大眾運輸，19日大葉迎來31周年校慶，縣長王惠美也現身，為智慧公車亭揭牌。

大葉大學向縣府爭取公車入校，方便師生搭乘，避免讓山腳路上人車爭道的情形發生，也讓整體事故率降低超過2／3，彰化縣政府也協助向交通部爭取補助經費，配合學校自籌款，建構大葉智慧轉運站候車亭，讓公車動線更加完善，智慧服務也讓大家能及時掌握交通車動態，安全又便利。

大葉大學校長梁桌中表示，大葉每天提供276班次交通車，每3至5分鐘就有一班，以大葉為中心點，建置的「6車共構交通網」，包括大葉校園巡迴車、大學城525接駁車、員林生活圈交通車、大葉高鐵接駁車、彰化生活圈公車、特約計程車等6種交通工具。

大葉德國師徒制學制，吸引外縣市學生到彰化就讀，許多學生外宿，騎乘機車上下學，顛峰時間人車爭道，也大大增加事故的發生率，

(中時 )