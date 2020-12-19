好市多會費怎樣才能回本？一名網友腦波弱的辦了一年的好市多會員，理智回籠之後，上網求助大家會費要怎樣才會回本，引起網友討論，不少人指出，辦聯名卡後，年刷約12萬就不用繳會費了，如果開代購幫大家買，其實很容易就回本了。

一名網友在PTT上分享，原本只是想去逛逛而已，結果腦波很弱的刷了一年的好市多會員，因此想上來求助大家，逛好市多要怎麼回本？因為他只有一台機車，想扛家具可能沒辦法，買家庭號的食物恐怕會吃不完，這樣一來，是否只有開放鄉民揪團逛街，收入場費才有可能回本？

貼文引起熱議，許多網友認為「要回本就開代購」，「常開代購團的話，一年12萬還挺容易的」、「要回本就幫別人代買」、「找同事朋友開團購分貨，一樣能在costco爽爽買」。不少人覺得「試吃到飽」也很划算，「去裡面吹冷氣，試吃吃到飽，買喝的喝完退貨就能回本了」、「每天去試吃，三餐吃到飽」。

另有網友則建議「改辦聯名卡」，「辦聯名卡，生活中可刷卡消費的地方就用它來刷，隔年就有機會免年費，但前提是首年還是要繳年費」、「辦聯名信用卡，館內消費1%回饋，年刷約12萬就不用繳會費」、「先生還真的年刷12萬，家裡為回本，每天吃一樣的貝果、麥片和牛奶」。

不過，也有網友吐槽「好市多要賺的就是會費」，想要回本卻還是越買越多，是不是搞錯什麼了？「辦卡就是永遠虧下去，哪可能回本」、「它的售價大約是進價乘以110%，主要是打平營運費用，賣東西其實不賺不賠，提供工作機會」。

(中時新聞網)