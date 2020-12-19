台中市長盧秀燕昨(18)日當面向美國在台協會(AIT)處長酈英傑表達反對萊豬立場，AIT回擊政治人物散播不實訊息，遭民進黨批評霸王硬上弓突襲AIT。但盧秀燕霸氣的發言仍讓許多支持者感到振奮，更有網友直言，盧秀燕這次的表現，讓她2022的市長連任選舉穩了！

網友今日在論壇發文指出，盧秀燕為民發聲跟AIT說「臺灣人不要萊豬」，一個不放棄為人民健康著想的政治人物，相信2022應該會有非常多人願意投票給她，盧秀燕為臺灣人的健康著想努力致力於反空汙、反萊豬，臺中捷運的議題她也沒有推卸責任，真的是一個認真為全臺灣人民著想的政治人物。

網友討論。

該網友指出，這段時間藍營雖然嘴巴上反萊豬，在立院鬧得翻騰，但始終沒有一個人敢正面向AIT表達這個訴求，盧秀燕這次的表現，讓她2022爭取連任的路穩了，而且未來在黨內的聲量也將比以前大得多。

貼文引發其他網友的討論，表示「她萊豬有加分」、「台灣就是有太多政客想更上層樓，看到AIT超怕的。沒有要爭大位本來就不用忌諱什麼AIT」、「當媽媽的人，能知道不要給孩子吃萊豬，揪感心」、「真正為民服務著想的好市長」、「2024盧侯大戰，誰初選勝、誰選2024」。

(中時新聞網)