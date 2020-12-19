台灣大哥大旗下行動閱讀平台myBook今年用戶總閱讀時數「疫」舉突破百萬大關！受疫情影響，防疫、健康、投資成為用戶最關心議題前三名，熱門書籍《原子習慣》、《富爸爸窮爸爸20週年》分居電子書排行榜冠、亞軍。

myBook用戶以40～49歲會員最多，其次是30～39歲，其中男性偏好閱讀商業企管、心靈勵志、金融理財，女性則愛讀文學小說、健康養生、休閒旅遊。閱讀時間則以通勤期間最高。

除了電子書、電子雜誌與電子漫畫，myBook長期經營多樣主題月租服務，以《雜誌樂讀包》最受青睞，月費149元即能看上千本當期雜誌。宅在家知識學習成為趨勢，《互動學外語》訂閱人數相較去年穩定成長，其中英文學習相關刊物閱讀率最高。

從今年《2020 myBook文章議題排行榜》來看，讀者最關心議題以疫情延伸，包含如何防疫、經濟衝擊全解析，投資金融受myBook用戶高度關注，熱門關鍵字包括儲蓄險、退休規劃、股市投資等，讓myBook《雜誌樂讀包》中商管、理財相關刊物閱讀率持續攀升。

疫情也改變閱讀行為，讀者在電商購買紙本書籍，除了閱讀，也當作收藏，同時購買電子書隨身閱讀，myBook與電商通路momo合作推出紙電版本一次收藏合購方案，締造亮麗成績，包括《鬼滅之刃》等多檔強力活動秒殺完售，雙11活動銷售本數較去年成長6倍。

myBook每月精選熱門電子書讓會員免費閱讀，包含商業管理、心靈勵志、自我成長、健康養生等，網站回訪率較過去提升兩倍，12月贈書為《刻意練習：原創者全面解析，比天賦更關鍵的學習法》。

在2021年1月26日至31日舉辦的台北國際書展現場，myBook與台灣宅配通合作推出限時優惠，只要訂閱超過百部專業說書人影音《大大讀書》，即送收錄百本好書的《好書隨我讀》30天免費體驗。

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