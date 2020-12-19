2020年第16屆中國（深圳）國際期貨大會19日在深圳登場，中國證監會副主席方星海在會上表示，大陸期貨行業盼望已久的期貨法即將進入一讀，證監會將全力做好配合，爭取早日推出。

新浪財經報導，方星海表示，當前大陸金融期貨期權市場還處在發展的初期，遠不能滿足市場參與者日益增加的風險管理需求，也遠不能適應實體經濟發展和金融改革創新的新形勢和新要求，因此有必要適度加快發展大陸金融衍生品市場。

方星海表示，證監會要繼續推動期貨新品種上市，生豬期貨將於2021年1月8號上市，證監會還將加快推進天然氣、成品油、花生、30年國債期貨期權等品種上市工作，支持相關機構開發更多商品指數基金、商品指數ETF等投資產品，並研究推出碳排放權期貨，雖動大陸2030年實現碳達峰和2060年實現碳中和。

方星海指出，將持續解決重點品種合約連續活躍問題，實現重點品種全覆蓋。加快推出組合保證金，優化持倉資訊披露機制，建立交易所間結算風險隔離機制，提高交易結算便利性，降低市場交易成本。

同時，中國證監會將進一步破除國有企業、金融機構參與期貨市場交易的體制機制障礙，推動更多國企、上市公司等實體企業，以及商業銀行、保險機構、基本養老基金、企業年金等長期資金利用期貨市場管理風險，優化期貨市場投資者結構。

(工商 )