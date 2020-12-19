根據中歐多名官員和外交人士表示，在歷時6年談判後，歐盟和中國擬在2020年底達成一項投資協議，賦予歐洲企業更寬的中國市場准入。同時，這項歐盟-中國全面投資協議將讓多數歐盟企業在中國市場擁有平等地位，有可能讓中歐關係的修復向前邁出一大步。

路透報導，中國外交部發言人汪文斌18日表示，談判目前處於最後階段。一名歐盟官員也表示，在德國努力推動後，雙方接近達成協議。德國目前是歐盟輪值主席國，也是歐洲最大的對中國出口國。

另一位歐盟官員表示，隨著美國升級與中國的貿易戰，歐盟採取措施更嚴密的監控中國對有戰略意義的歐洲行業的投資，這讓中國擔心被西方國家孤立。

一位駐北京的西方國家高級外交官指出，達成中歐投資協議的最大障礙與可持續發展問題有關。該名外交官透露，中國對該協議態度積極，「他們對不可能的事情提出要求」。中方要求歐洲能在能源、廢水處理、公共事業等不對任何人開放的領域對中國開放投資。

(工商 )