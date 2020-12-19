馬來西亞歌手郭文翰相隔一年推出新單曲〈擺渡人〉，曲風混搭Pop、R&B及爵士樂元素，歌詞活生生揭露郭文翰的感情狀態，唱出努力在感情路上變成更好的自己，卻始終等不到來擺渡他內心孤獨的那個她，感嘆「難道真的是男人不壞女人不愛」？有趣的是，歌曲最後唱著「你看小三與小王都結了婚」，郭文翰幽默詮釋自己至今單身的無奈。

〈擺渡人〉MV早在2019年就遠赴英國倫敦取景，從劇情構思到拍攝，郭文翰不僅親力親為全程參與，更邀請家人首次參與演出，一家人在MV裡互動自然更添溫馨氣氛，其中一場慶生戲，拍攝當天恰巧是郭文翰的生日，雖生日在工作中度過，他反倒開心有家人陪伴，為MV帶來意外的感動。

其實郭文翰原訂3月推出新單曲，無奈遇上新冠肺炎疫情，大馬政府實施行管令，打亂他一整年的工作規劃，眼看2020年即將結束，郭文翰決定讓擔擱多時的新歌重見天日，推出這首與他以往曲風大不相同的作品；其實這首歌凝聚不少音樂人的心血，在疫情爆發前，郭文翰還特地飛來台灣錄製弦樂，「這是一首情感豐富的歌曲，但用了一個華麗不複雜的編曲呈現，恰好可以反映出，在等待對的人出現當下，一個人的簡單生活也可以很美麗自在」。

(中時 )