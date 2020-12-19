長期主張萊克多巴胺具有毒性的醫師蘇偉碩，近期被政府「查水表」，引發社會議論。對此，前總統馬英九今受訪表示，「我覺得這是很恐怖的事情，非常恐怖」。

至於台中市長盧秀燕日前當面向美國在台協會（AIT）處長酈英傑，表達台中市民拒絕萊豬，疑因是前雙方協定閉門會談，台中市政府突然對外公開，遭質疑「突襲」。

對此，馬英九認為，「我覺得沒有突襲，這是公開的議題，大家都知道」。

(中時 )