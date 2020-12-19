蘇偉碩遭政府查水表 馬英九：這是很恐怖的事情 11:502020/12/19 中時 林縉明 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 對於醫師蘇偉碩因發表反萊豬言論遭查水表，前總統馬英九今受訪表示，這是非常恐怖的事情。（林縉明攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 長期主張萊克多巴胺具有毒性的醫師蘇偉碩，近期被政府「查水表」，引發社會議論。對此，前總統馬英九今受訪表示，「我覺得這是很恐怖的事情，非常恐怖」。 至於台中市長盧秀燕日前當面向美國在台協會（AIT）處長酈英傑，表達台中市民拒絕萊豬，疑因是前雙方協定閉門會談，台中市政府突然對外公開，遭質疑「突襲」。 對此，馬英九認為，「我覺得沒有突襲，這是公開的議題，大家都知道」。 盧秀燕突襲AIT反萊豬 游錫堃：外交表現應該更有禮貌一點 亮手機攝影學院創辦人 陳志亮留下永恆 掌握改變生命的力量 (中時 ) #這是 #蘇偉碩 #查水表 #馬英九 #對此 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蘇揆轟破壞外交 藍酸本末倒置 04:102020/12/19 焦點要聞 蔡詩萍》死不道歉 就難怪人民要「揭竿反萊豬」了 09:052020/12/19 生活 盧秀燕向AIT表態反萊豬遭綠批突襲 孫大千：民進黨令人大開眼界 09:252020/12/19 政治 告發蘇 食藥署稱毒豬說法已經不正確 04:102020/12/19 焦點要聞 社論／罷免萊豬立委展現人民意志 04:102020/12/19 時論廣場 黃偉哲打造台南成為樂活城市 幸福有愛 市民暖心 09:002020/12/19 政治 獨裁雙標黨 只准綠反萊牛 04:102020/12/19 焦點要聞 2021 台灣國運解析 自我茁壯 開拓疫後新局 04:102020/12/19 產業特刊 藍稱菊曾為萊牛 面嗆AIT處長 04:102020/12/19 焦點要聞 新聞早班車》白色巨塔早已瀰漫綠色恐怖 07:032020/12/19 政治 花蓮優質農特產 食品展飄香 04:102020/12/19 證券．權證 政治熱門新聞 蘇醫師反萊豬請總統當證人 最新民調居然一面倒 - 政治 蘇醫師反萊豬 沈富雄：民進黨政府犯了一個很大錯誤 - 政治 緊箍咒來了 黃創夏：民進黨2022將腥風血雨 - 政治 全黨只有盧秀燕撿到槍 學者一語道破藍營危機 - 政治 蘇醫師反萊豬被衛福部告 陳揮文預言最後結局 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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