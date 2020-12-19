賓士男不滿被超車，持木棍恫7大學生「我要打狗」。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

賓士男陳姓友人動手打大學生。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

18歲張姓大學生和6名同學分乘4輛機車從林口到蘆竹大古山看夜景，卻在超車時引爆60歲同為張姓的賓士駕駛怒火，雙方爆口角衝突，一度有婦人出面緩頰道歉要大學生快離開，孰料駕駛陳姓友人不滿學生一直拿手機拍，拿出木棒攻擊騎士，導致張姓騎士手臂擦挫傷，事後學生報警，警方循線將2中年男逮捕送辦。

警方調查，18歲張姓大學生一行共5男1女，周四晚間分乘4輛機車到蘆竹大古山看夜景，深夜離開時，在蘆竹區赤塗路與赤塗一路口和張姓賓士車駕駛發生超車糾紛，駕駛追上將騎士們攔下，從後車箱拿出木棍恫嚇：「一個都不能走！」還說「我要打狗」。

張姓駕駛怒指一行人蛇行超車挑釁，大學生否認並說要好好講，張男一度要把木棍收起，但雙方語調不斷上揚，引爆口角衝突，張男女姓友人趕至，連忙上前勸架、幫道歉，拜託學生快離開，孰料同行45歲陳姓駕駛也拿著木棍趕到現場，看到女大生不斷拿手機拍他們，衝上前，另名婦人趕緊抱緊陳男高喊：「你們不要拍了，趕快走！」仍無法制止陳男動手，導致張姓大學生慘遭亂棒毆打，右手臂掛彩。

駕駛一行四人隨即離去，留下錯愕的大學生，學生事後報警，並將女學生拍攝的影片放上網，蘆竹警方循線逮到張姓賓士車駕駛和陳姓友人，訊後依傷害、恐嚇、毀損等罪嫌，將張姓及陳姓男子函送桃園地方檢察署偵辦。

(中時 )