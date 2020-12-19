梁靜茹開唱倒數。（超級圓頂提供）

梁靜茹每天準備不同小吃慰勞樂手。（超級圓頂提供）

梁靜茹「202020當我們談論愛情」小巨蛋演唱會倒數1週，每天緊鑼密鼓彩排的她，為求身材完美力行不沾澱粉節食計畫，但「業餘美食博主」身份又讓她技癢，每天準備不同小吃慰勞樂手，讓樂手老師們定裝時都驚呼：『完蛋了，衣服要放大一號！』此外，記錄她演唱會籌備日常的Vlog，20日起在梁靜茹官方YouTube頻道和臉書粉絲專頁上線，每天陪「魚迷」們倒數，直到26日一起進入小巨蛋。

日前一場4級地震，讓樂手老師們受到不少驚嚇，所以細心的梁靜茹每天練團前，都想好不同的「台式下午茶」菜單，讓大家在辛苦之餘，也都能填飽他們的胃，接連幾天排練，已經吃了大腸包小腸、包子、炸彈蔥油餅、臭豆腐與割包，擔心排練時間長耗體力，還備了不少雞精提升眾人的戰鬥力。經過三天練團之後，梁靜茹說：「我在第一天練團前超緊張的，太久沒唱了，現在心情已經變成期待。」而且越唱越順，她每天排練時間從7小時，逐漸縮短到4小時、3小時，「漸入穩定，希望演出跟現在一樣順利，我就滿足了」。

她也分享自己潤喉的秘方：蜂蜜水，是經紀人用礦泉水和蜂蜜特別調製，三天下來已喝掉2大箱水！她說：「還有一個每次開演前都要吃的，我每次說大家都不相信，就是一塊奶油生吃，這樣喉嚨才會有油性，比較潤滑。」演出前夕她絕對不碰的食物是魚，因為曾經有過一次演出她吃了魚，魚骨魚刺卡在喉嚨，「我又不敢驚動大家，怕大家更恐慌，自己想辦法弄下去，真的風險太高了，所以以後演出前我都不吃魚」。

除了練唱，梁靜茹在這次的演唱會還有一個小「突破」，在演唱〈子非魚〉這首歌時，需要和兩位舞者有肢體動作上的配合，為此她特別到舞蹈教室找老師上課，但她卻說：「其實我是來走位的。」一聽到老師說有「簡單的新動作」，她立馬表示：「其實我隨意就可以了，我不是重點。」據了解，這段3人互動要呈現的意境，在愛情裡面要掙脫的綑綁，在20日上線的Vlog，歌迷朋友就可以看到這段趣味的幕後花絮，梁靜茹笑稱：「看懂了嗎，如果看不懂，那一定是你的問題，多談幾場戀愛，你就會知道什麼叫做綑綁！」

這次演唱會是梁靜茹出道20年的舞台紀念大秀，近3小時的演出經典好歌一一出籠，但練團時有一首歌她每唱必哭，屢試不爽，至今未能「安全下莊」，對此她說：「因為這首歌在我剛出道的時候，陪我蠻久的，當時唱片公司狂打，去校園演出都聽得到這首歌，詞曲我很喜歡，這次演唱會用弦樂編制，又把整個故事蹦出來，當我用旁觀者看自己，會有一種心疼。」至於是哪首歌，答案26日演唱會上揭曉。

(中時 )