「補教天后」陳子璇和前補教名師高國華宣布離婚，9年婚姻畫下句點，近來她除了在臉書分享與前夫的過往情史之外，還大方透露身邊有一個曖昧對象，對方身分也是一名補教老師，立刻引起網友議論。
陳子璇透露近來有曖昧對象，不過對方行徑相當大膽，不僅敢示愛撩妹，甜言蜜語更是每天必備，更爆料對方不僅坦承對陳子璇是一見鍾情，當「補教人生」鬧得沸沸揚揚時，還為此暗中吃醋，不過當時兩人私下幾乎沒有交集，未料陳子璇卻自爆上個月突然夢到該名老師，而且還是相當羅曼蒂克的夢境，沒想到事後就收到對方告白，不禁驚呼：「太令人覺得不可思議了，這個預言夢境很讓人吃驚」。
陳子璇也透露被告白之後，每天都會收到對方的虛寒問暖，但最令她著迷的部分，就是對方穿白襯衫的樣子，彷彿可以聞到一股乾淨清新男人味，讓她直呼：「太難抵擋了」，但由於目前處於無法抗拒的曖昧期，對於未來戀情走向仍難以預測，但肯定的是，她對這名補教老師的身分則是未透露半點口風。
對此網友紛紛回應：「如果老師說兩萬讚會公布是誰，可能一下就達到」、「老師的愛慕者太多了，從今以後台灣會多出好多白襯衫人士 」、「明天開始白襯衫開始狂銷熱賣」。
(中時新聞網)
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