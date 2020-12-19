「補教天后」陳子璇和前補教名師高國華宣布離婚，9年婚姻畫下句點，近來她除了在臉書分享與前夫的過往情史之外，還大方透露身邊有一個曖昧對象，對方身分也是一名補教老師，立刻引起網友議論。

陳子璇透露近來有曖昧對象，不過對方行徑相當大膽，不僅敢示愛撩妹，甜言蜜語更是每天必備，更爆料對方不僅坦承對陳子璇是一見鍾情，當「補教人生」鬧得沸沸揚揚時，還為此暗中吃醋，不過當時兩人私下幾乎沒有交集，未料陳子璇卻自爆上個月突然夢到該名老師，而且還是相當羅曼蒂克的夢境，沒想到事後就收到對方告白，不禁驚呼：「太令人覺得不可思議了，這個預言夢境很讓人吃驚」。

《曖昧的時間管理大師》 上班的同事每次都問我 我都不用睡覺的嗎？ 為什麼每天看到我都好忙好忙 還可以每天都好有精神好有活力？ 好像有用不完的精力似的！ 我說對呀！我每天都超級充實的！ 做了好多好多的事 常常同一時間我會有好多任務要完成 ... 由陳子璇發佈於 2020年12月18日 星期五

陳子璇也透露被告白之後，每天都會收到對方的虛寒問暖，但最令她著迷的部分，就是對方穿白襯衫的樣子，彷彿可以聞到一股乾淨清新男人味，讓她直呼：「太難抵擋了」，但由於目前處於無法抗拒的曖昧期，對於未來戀情走向仍難以預測，但肯定的是，她對這名補教老師的身分則是未透露半點口風。

對此網友紛紛回應：「如果老師說兩萬讚會公布是誰，可能一下就達到」、「老師的愛慕者太多了，從今以後台灣會多出好多白襯衫人士 」、「明天開始白襯衫開始狂銷熱賣」。

(中時新聞網)