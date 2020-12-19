11歲賴姓女童19日清晨6時許，不知何故由13樓住家墜落至1樓，送醫後仍傷重不治，當時女童的母親及姊姊都在熟睡中，警方初步研判，女童是睡醒後，從臥室走至客廳，再從落地窗墜落。女童母親事後說，前幾天有發現女兒有異狀，心情不佳，沒想到會發生憾事。

警方調查，女童的父母1年多前異離，目前與16歲的姊姊，和母一起在北投租屋，租金為2萬7000餘元，其中姊姊獨住1個房間，賴姓女童則與母親睡另1間上下舖。

19日清晨6時許，女童疑似獨自起身，接著前往客廳落地窗，過程中母親與姊姊都在熟睡，女童墜地後，大樓管理員與聲響前往查看，一眼就認出女童是13樓的租客，除通報警消外，也緊急叫醒女童母親前來查看。不過警方未在住家中發現遺書，並無法輕生方向偵辦，目前女童母親正在派出所做筆錄，警方還在釐清中。

女童稍後送往淡火馬偕急救，但因頭、胸重創仍宣告不治，女童母親難過向警方表示，女兒最近沒有異狀，不清楚為何發生意外，全案正由警方調查中。

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(中時 )