繼蘋果自行開發M1晶片後，微軟也打算為Surface筆電打造自家晶片，各大企業減少對晶片巨頭英特爾依賴，拖累英特爾周五（18日）股價暴跌逾6%，費城半導體指數也受波及，台積電、聯電ADR兩樣情，分別小漲0.37%和大跌3.67%。

蘋果推出首款自行設計應用於Mac筆電的M1晶片，其效能非常好，蘋果跨行投入晶片設計，藉此甩開對英特爾依賴；微軟也跟進計畫為旗下 Surface筆電、桌機，以及伺服器研發Arm架構的自家晶片。

目前微軟部分Surface筆電使用英特爾晶片，其他Surface電腦則採用高通的Arm技術晶片。

儘管英特爾為微軟 Windows個人電腦的主要晶片製造商，但蘋果、微軟連袂拋出自行研發晶片震撼彈，等同宣告英特爾獨霸時代終結。

消息傳出後，英特爾股價大屠殺6.3%淪重災區；高通下跌1.41%；美光挫跌1.11%；超微（AMD）下跌 0.95%；輝達（NVIDIA）下跌 0.52%。台股ADR漲跌互見，台積電ADR上漲0.37%，聯電ADR下跌3.67%。

由於美國國會新一輪紓困方案持續卡關，美股四大指數周五全面收黑。道瓊指數下跌124.32點（或0.41%），收在30179.05點；標準普爾500指數下跌13.07點（或0.35%），收在3709.41點；那斯達克指數下跌9.1點（或0.07%）收在12755.63點；費城半導體指數下跌13.40點（或 0.48%），收在2764.74點。

(中時新聞網)