美國商務部工業與安全局（BIS）於美東時間18日發布公告稱，將包括中國晶圓代工製造龍頭中芯國際、中國無人機龍頭大疆創新在內的77個實體列入「實體清單」，其中大部分為中國企業、大學學院及個人等，美方稱這些實體存在「違反美國國家安全或外交政策利益的行動」。

綜合外媒報導，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）受訪時表示，這次共有77家公司及其附屬機構被美方列入貿易黑名單，其中約60家是中企，包括中芯國際11家附屬機構在內，以防止它們取得更先進的美國技術、支持中國破壞性的軍事活動。

其中最受外界關注的是中芯國際，剛離職的中芯聯合CEO梁孟松日前在辭呈披露，中芯7奈米技術開發已完成，預計2021年4月就可試產，中芯入列實體清單後，今後若沒有美方許可證，美企不得銷售10奈米及以下製程技術給中芯。美方最新禁令等於是一舉阻斷中芯技術升級、升產高階晶片的道路。

美國商務部還表示，本次把全球最大的無人機公司大疆（DJI）列入名單，一起入列的中企還有無錫中德美聯生物技術、中國科學儀器材料、光啟集團，美方指稱這些企業「透過濫用基因收集和分析或高科技監控，在中國境內縱容了大規模的侵犯人權行為」。

路透報導，中國國務委員兼外交部長王毅對此表示，美國應該選擇與中國進行對話和協商，而不是針對中國企業實施不可接受的單邊制裁。他表示，希望美方停止「過分誇大國家安全概念」和「任意壓制中國企業」。

(工商 )