白宮前國家安全顧問佛林建議川普 實施戒嚴法翻轉大選

獲得特赦的白宮前國家安全顧問佛林（Michael Flynn）周四說，美國總統川普應該實施戒嚴法，以翻轉2020年美國大選。

據《商業內幕》（Business Insider）網與《每日郵報》（Daily Mail）18日報導，他告訴保守派新聞媒體「極限新聞」（Newsmax）說，川普該部署軍隊，並扣押投票機，在輸給拜登的決戰關鍵州重新選舉。事實上，這已是佛林繼月初提議後第二次這麼說。

而就在前不久，川普才特赦涉及「通俄門」，並對聯邦調查局（FBI）說謊的佛林。這位川普的堅實戰友說，總統可以立即下令，扣押每一台投票機。他所指的，似乎是右派極力主張的拜登選舉舞弊陰謀論。

「如果他想要，基本上可以在搖擺州下令，運用軍事力量，在這每一州重新舉行選舉。」佛林甚至強調，在美國實施戒嚴法並非空前。他說，美國人把這說得好像前所未有似的，但其實已實施過64次。

(中時新聞網)