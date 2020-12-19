大陸外送平台美團外賣近日被指控利用大數據專坑會員，同樣的商品或服務，會員價格會被非會員價格貴。有網友日前發文稱，經試驗，同一店舖、地址和時間買外賣，會員較非會員帳號貴4元（人民幣，下同）。美團外賣隨後發聲明道歉，是因App實際地址緩存問題所致，實際購買時會降低價格。

有網民發布標題為《我被美團會員割了韭菜》的文章，聲稱成為美團App會員後，發現經常光顧的一間店舖配送費明顯上漲，由平時2元變為6元。他向美團客服投訴後，客服表示願意補償10元紅包。另有店舖未開通會員的可享受滿25元減10.5元優惠，惟開通會員同一金額享受的優惠則少3.5元。

美團外賣周四（17日）發聲明回應稱，已得悉相關問題，經查證，文中提到的配送費差異，與會員身份無關，是軟體存在定位緩存，錯誤地使用了用戶上一次的位置定位，與用戶實際位置產生偏差，導致配送費預估不準確。目前正成立專門團隊，處理相關漏洞。

(中時 )