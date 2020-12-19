民進黨舉辦2020假訊息票選活動，對此，高雄市國民黨議員李眉蓁痛批，民進黨真是名符其實雙標黨，故意忽略有權有勢的官員製造的假訊息才有最大的影響力，建議民進黨增列「丁怡銘誣指店家使用萊牛」、「蘇貞昌點名信功支持開放萊豬」等4則假消息，鐵定可以獲得前4名。

李眉蓁今在臉書發文表示，民進黨辦理2020假訊息票選活動，列入了網路流傳的不利民進黨言論，卻故意忽略有權有勢的官員製造的假訊息才有最大的影響力。很多人都說這些假訊息才應該被列入票選吧：

1.行政院長蘇貞昌說屏東信功肉品支持開放萊豬政策。

2.行政院發言人丁怡銘造謠皇家牛肉麵使用萊克多巴胺美牛。

3.民進黨立委王定宇爆料東沙島遭中國海上民兵包圍超過60小時，被海巡署駁斥。

4.民進黨議員王浩宇PO文誣賴家樂福賣美國萊牛。

李眉蓁指出，民進黨真的是名符其實的雙標黨，他們認定的假訊息就是假訊息，而自己用權勢製造的假訊息就不是假訊息。

民進黨15日在官方LINE推出「敢按呢？2020十大錯假訊息」票選活動，題目列出如，超商門口沒戴口罩會被警察開單、疫情期間桃園將封城等之類的錯假訊息多則，在12月17日前，由網友共同票選出。對此，國民黨批評，如果民進黨真的想要辦年度十大假消息票選，請問鬧得最大、人民最關心的幾個假消息，怎麼沒有列在選項之中？

(中時新聞網)