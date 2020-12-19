【現場直播】聯防聯控新聞發布會 說明大陸新冠疫苗情況和秋冬疫情｜2020.12.19

大陸目前正在使用三種新冠疫苗為第一線的重點人群緊急施打，大陸國家衛生健康委副主任曾益新表示，目前還不知道疫苗的有效保護期多長，但半年以上沒有問題。

大陸國務院聯防聯控機制今天（19日）上午舉行重點人群新冠病毒疫苗接種工作發佈會。對於陸製疫苗的可靠程度，曾益新表示，依據現有的實驗數據推論，疫苗保護期，按世衛組織的規定要求的半年以上，基本上沒有太多的疑問。至於說保護期能不能像很多病毒性疫苗一樣，能夠終身免疫，或者至少保護五年十年，目前還不能下這個結論。

曾益新強調，新冠病毒發現的時間還不到一年，所以現在說疫苗能夠保護多長時間還為時過早，還不能下這個結論，還需要後續持續跟蹤研究，到時候希望能夠有個比較好的結果。但還是有一些訊息，可以有助於判斷疫苗到底能保護多長時間。

曾益新表示，一是在2月份開始做的一些動物實驗，在中國醫學科學院醫學實驗動物研究所，當時是給猴子打了疫苗之後，證明這個疫苗確實能發揮保護猴子的作用，這些猴子現在都還在，所以現在仍然可以繼續用病毒攻擊牠。最近做了一些實驗，證明它有保護作用。如果從2月份開始，到現在有接近9個月的時間了。

曾益新表示，二是在3月份啟動的I、II期臨床試驗，有很多志願者進行了臨床試驗，一直都進行了隨訪，檢測他們的抗體，也還是持續存在。

曾益新表示，三是很多醫療機構，對出院的康復病人進行隨訪，出院以後的抗體是否還持續存在。深圳市傳染病醫院第一個出院的病人是1月23日，總共隨訪了400多病人，他們發現，許多病人最長的有10個月都還有抗體存在。

曾益新表示，這些證據都提示，疫苗保護期，按世衛組織的規定要求的半年以上，基本上沒有太多的疑問。當然，至於說保護期能不能像很多病毒性疫苗一樣，能夠終身免疫，或者至少保護五年十年，目前還不能下這個結論。c

(中時 )