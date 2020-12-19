KD TO THE RACK❗️ pic.twitter.com/DMo7IMXCxC — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) December 19, 2020

看來籃網明星後衛厄文以後真的會每場比賽賽前都來燒鼠尾草了！靠著杜蘭特轟下全場最高25分，外加6籃板、2助攻，厄文也有17分、7籃板及5助攻，籃網19日以113比89痛宰地主塞爾提克，熱身賽確定拿下2戰全勝收尾。

厄文在前東家塞爾提克主場焚燒鼠尾草改運舉動，頓時引發爭議，「這種儀式來自於一些印地安人土著部落，其實我前一場熱身賽也這樣做了，可以的話我希望接下來每場比賽都這樣做。」至於首次回到波士頓，厄文強調他很敬重前隊友。

不過還是厄文的好友兼隊友杜蘭特回應比較有趣，杜蘭特說：「他就喜歡這樣，我想他在家裡打電玩2K，都有可能會焚燒鼠尾草。」除了杜蘭特、厄文兩大球星連兩場熱身賽交出優異表現，利佛特也替補攻下18分，喬哈里斯14分。

塞爾提克以塔圖19分、8籃板表現最佳，傑倫布朗也有16分、4助攻與4籃板，可惜就算年輕雙槍表現還算可以，其他綠軍球員表現卻都平平，難怪塞爾提克會從首節就一路挨打，始終沒有任何反撲機會，塞爾提克熱身賽以兩戰全敗收場。

(中時 )