李女（紅圈處）外表保養得宜，堪稱美魔女，卻利用話術敲詐。（柯宗緯翻攝）

李女外表保養得宜，堪稱美魔女，卻利用話術敲詐。（柯宗緯翻攝）

該院副院長郭俊谷出面控訴李女惡質詐騙行為。（柯宗緯攝）

醫美版神鬼交鋒！高雄1名54歲李姓美魔女去年毛遂自薦到左營1家醫美診所擔任業務經理，未料鎖定小資女、貴婦詐騙，透過話術誆對方買課程，再匯入私人帳戶，詐得逾百萬，目前至少9人受害。院方今（19）日出面說明來龍去脈，願協助被害人後續求償事宜。

該院今年2月中旬才試營運，而這名被指控的李小姐，去年底聲稱自己在附近一家醫美診所擔任經理，手握不少資源、人脈，可以協助發展醫美事業，院方不疑有他，聘任醫美經理負責對外推廣業務。

副院長郭俊谷表示，李小姐去年11月1日到任，但在該院還籌備階段，就開始詐騙客戶，以各式理由跟客戶促銷，要客戶支付現金或匯款到她的私人帳戶，另還私自跟廠商簽約、盜賣公司的商品、侵占公司款項等不法行為。

郭俊谷表示，整起事件會曝光，是因李小姐向院長夫人的客戶推銷醫美課程，請該客戶匯款到她私人戶頭，事件才露了餡，院方經與李小姐當面對質，她還打死不認錯，辯稱是客戶的暫付款，但院方事後追查，多筆款項流向不明，今年8月將她免職，並到左營警分局報案，這才驚覺李女有3個詐欺案件被通緝，8月底被捕入監。

郭俊谷直說，李女話術了得，是少見的業務人才，加上外表保養得宜、光鮮亮麗，先與客戶搏感情，再私Line對方買課程，號稱買10堂送10堂，吸引小資族、貴婦埋單，目前所悉有9人受害、詐騙逾百萬。

郭俊谷提到，院方事後追查發現，李女早已前科累累，另有5家醫美診所也深受其害，但礙於李女揚言對診所不利，同業們敢怒不敢言，沒人願意跳出來指控，擔心影響商譽而息事寧人。

郭俊谷表示，雖然目前李小姐遭收押入監服刑，但陸續有客戶來院要求她出面處理款項，但院方完全沒有收到這些款項，也是這個事件中的一個受害者，這次跳出來是希望不要讓李女再有機會詐騙不知情民眾、醫美診所。

(中時 )