正值美洲盃帆船賽在國外舉行期間，第一屆亞果盃帆船賽19日也在台南安平遊艇城展開，這是全台首創的島內帆船賽事，亞果遊艇特別組了一隊6位全部女性的隊伍與賽，亞果總經理張慶祥表示，此一國際等級的帆船賽，將在未來每季舉辦一次，除了培訓國內選手之外，也將把國旗帶到全球，參加國際競賽，並在新冠疫情之後，為我國海洋休憩活動注入新動能。

第一屆亞果盃帆船賽19日上午由亞果遊艇總經理張慶祥、樂活海洋學院總經理侯佳伶、國際裁判潘偉華、郭廷祥召開記者會宣佈「啟航」，由8支隊伍參與2天的競賽。

台灣唯一擁有國際帆船競賽官資格的潘偉華19日表示，此次的競賽集結了全台最強的帆船高手，經過一個月的模擬練習賽之後，19日正式登場，由於適值美洲盃帆船賽期間，因此，我國此時在台南安平亞果遊艇城舉辦，第一屆亞果盃帆船賽，意義重大。

他說，這次比賽以倆倆出發的雙循環賽制舉行，是台灣帆船運動航出新篇章，這項創新的賽制，採取群發賽規則與對抗賽的賽制，以最適合台灣島內環境與選手操作水平的方式進行。

亞果遊艇總經理張慶祥指出，亞果遊艇集團深知台灣有著適合玩帆船的水域環境條件，因此，與企業、學校共同合作，全力培育相關人才，積極推廣帆船賽並促使其成為常態賽事，期待將海洋文化帶入大眾的生活中，實踐知海、近海、進海的理念，並在新冠疫情之後，為我國海洋休憩活動注入新動能。

張慶祥表示，安平港一年四季都適合帆船賽事，因此，規劃每季舉辦一次，希望透過賽事，發揮台灣的優勢，未來將帶年度賽事冠軍選手，出國比賽，爭取台灣被世界看見的機會，「讓國旗到國外發光」。

國際裁判郭廷祥表示，此屆參賽隊伍可說是國手雲集，當中不乏航行經驗豐富的全運金牌好手，更有衝浪國手跨界加入參賽，參賽者資歷豐富多元，為比賽帶來更多精彩看點，參賽隊伍包含澎湖科大帆船隊、澎湖科大重型帆船隊、漁光隊、飛天吉娃娃隊、中山大學帆船隊、遊艇會會員組隊參與的Tough Sailors Formosa硬漢帆船、樂活海洋隊，亞果遊艇集團也組成6位都是女性的女子軍團Argirls隊。

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