曾是《型男大主廚》美食節目固定班底的主廚郭主義，前天（17日）幫31歲女兒送晚餐到住處時，卻發現女兒在後陽台輕生，緊急送醫仍宣告不治，事隔兩日郭主義的小女兒也在父親臉書發文，表示由於事發太突然，希望外界能給予一點時間。

郭主義表示女兒長期精神狀態不佳，不過近日並未見有任何異狀，通電話時也相當正常，沒想到前晚送晚餐給女兒時，發現屋裡一片寂靜，便四處尋找女兒蹤影，未料竟在後陽台發現女兒已經輕生，雖然將女兒送醫急救，無奈未從鬼門關前救回一命，就此天人永隔。

對此，郭主義小女兒稍早在父親臉書發文，內容寫道：「我是小女兒，感謝各位對爸爸的關心，事情發生得太突然了，短時間內無法一一向各位回覆，但是我們都收到了，請各位能體諒我們失去親人的心情，也給我們一點時間⋯謝謝你們」。

檢警相驗完遺體後，家屬對死因並無意見，遺體已發還家屬辦理後事，據悉，郭主義女兒原本預計在今年舉行婚禮，但因為疫情延後，如今竟傳出此噩耗，讓人感到相當遺憾。

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