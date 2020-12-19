花蓮縣（玉里高中）連2年挺進四強，今日成績再創新高，對上苗栗縣（育民工家）靠著先發投手林子昕好投壓制，以及打線串聯得宜，田楊昇樺、林鈺添各敲3安猛打賞，最後以4比1擊敗苗栗縣，抱走季軍，寫下隊史在新北富邦U18棒球邀請賽的最佳成績。

此屆花蓮縣從預賽開始和對手的分差皆不超過3分，此戰也呈現緊張的投手戰，不過花蓮縣投手群表現不錯，今日先發投手陳子昕主投5局僅被敲3安、失1分，前3局沒被敲任何安打，總教練余進德誇獎此屆投手群表現都很不錯，「投手教練有要求，穩定度越來越好，不會像以前大起大落，希望木棒聯賽也能好好發揮。」

此戰花蓮縣在2局下半古林鼎皓敲安後，林鈺添補上一支二壘打，攻下花蓮縣首分。

花蓮縣林鈺添打擊表現出色，單場3安、2打點。（大會提供）

苗栗縣前3局打線都遭到陳子昕壓制，直到4局上半張傳松才敲出全隊首安。5局上半苗栗有攻勢，羅允序敲安後靠推進上二壘，接著何宇翔敲安，苗栗縣終於攻下首分，並將比數追平成1比1。

6局下半苗栗縣先發楊家凱控球失準，先丟觸身、保送，林鈺添在得點圈有人時敲出安打，花蓮縣攻佔滿壘，此時發生暴投，花蓮縣攻下重要1分超前，楊家凱再讓對手保送，用了110球後因達到用球數上限而退場，5.2局被敲5安，換投陳冠群順利解除危機，花蓮以2比1領先。

7局下花蓮擴大領先，田楊昇樺、張宇辰連續安打再添1分，一、三壘有人情況林鈺添敲此戰第3安，形成4比1，最後花蓮縣在後援投手楊國華、洪庭文聯手封鎖下順利贏得比賽。

「賽前原本就希望能進四強，去年也有打進四強，希望進步一點，今年第三名，對學校、贊助商也有交代。」余進德表示這次盃賽打者狀況較不穩，不過高中最重要是投球跟守備，若這兩項有發揮贏球機率可以到70%。

林鈺添此戰表現出色，不僅繳出3安猛打賞，關鍵時刻也都有建樹，個人攻下2分打點，余進德說，「其實他只有最後一場比賽有安打，這真的是看狀況，小朋友打不好或前一場失誤會放不開，這就是學生棒球的教練要開導的地方。」

苗栗縣先發投手楊家凱熱投110球後退場。（大會提供）

(中時 )