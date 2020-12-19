認錯人時真的是好想鑽地洞躲起來啊！一位人妻18日在臉書分享經歷，老公上午載她到醫院門口就開車離去，未料，進到診間等候時，竟又看見「老公」坐在椅子上，人妻驚喜無比，便一把衝上前大力「巴頭」，對方轉頭後，人妻的臉直接綠了。

一位人妻18日在臉書社團《爆怨2公社》發文，內文寫道，老公突然自告奮勇載她去醫院，將原PO送到醫院門口後便離去，圖片中可見原PO老公戴著眼鏡，上身則穿著白色的襯衫。

原PO抵達醫院的健檢中心時，卻在候診間發現一位也戴著眼鏡，身穿白色襯衫，背影與老公極相似的男性，原PO沒想太多便認定那就是丈夫，一時激動難耐，衝上前來了一記「頭殼小巴蕊」，接著對方緩緩轉頭，原PO才發現代誌大條了，因為認錯人了！

原PO事後尷尬到不行，趕緊為失禮的行徑向對方猛道歉，文發出後，不少網友紛紛笑爆回應，「這下要以身相許了」、「笑到肚子痛，好歡樂啊」、「天阿..真的超糗」、「他以後來醫院會有陰影」、「最怕空氣突然安靜」；也有網友看著原PO發出的老公與路人對比照，直呼「真的有像」。

(中時新聞網)