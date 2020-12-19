一名高雄網友12月初帶妻子入住左營一間月子中心10天，花費約5萬，不料該中心接連出包，第一天的湯品裡出現大型S型掛勾；第3天中心稱孩子黃疸值過高，他緊急送大醫院後才發現數值正常，該中心竟辯「檢驗方式不同」；最後離開中心時，還被要求賠償電視遙控器毀損1千元，讓妻子最後氣到哭著離開。

一名網友在臉書「爆料公社（官方粉專專屬）」發文表示，他帶著妻子12月1日入住位在高雄左營的某間月子中心，當天該中心送來的湯品竟出現S型掛勾，他們反應後，中心負責人馬上請廚師和送餐阿姨道歉，他們就不再苛責；沒想到2日後，中心說孩子黃疸值高達19.2，他們緊急將孩子送往榮總醫院檢查，檢查結果數值僅14.8，該中心事後辯稱「檢驗方式不同」，數值才會有異，讓他完全不認同。

一名高雄網友12月初帶妻子入住左營一間月子中心10天，花費約5萬，不料該中心接連出包，第一天的湯品裡出現大型S型掛勾。（圖／翻攝自爆料公社）

此外，該網友說，12月10日半夜2點月子中心的火警警報響起，中心當下稱是有人誤觸警鈴，但鈴聲響了近半小時後，中心又改口說是因為地震，但他不解既然沒有火警意外，為什麼要讓警報響了半小時不關閉，讓他與妻子難入眠；11日退房時，該中心稱他們把電視遙控器用壞、須賠1千元，但他說當初進中心時，中心就拿一堆資料要求簽名，當下也沒有清點物品是否完好，妻子最後氣到哭出來，最後才不用賠償。

該網友說，當初該月子中心說會請督導打電話詢問投訴情形，結果他們等了1禮拜都沒有來電，「身為人夫，讓剛生產完的妻子哭著離開月子中心，如果各位花了將近五萬元住這品質月子中心，會是什麼心情？」許多網友留言說「這掛鉤太誇張了吧」、「這服務品質真的不行」。

(中時新聞網)