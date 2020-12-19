台北市士林3大古廟之一的「士林神農宮」19日歡慶280周年，市長柯文哲、民政局長藍世聰、北市聯合醫院副總院長璩大成、陽明院區院長黃實宏、西螺福興宮董事長楊文鐘等人共襄盛舉出席廟慶。

柯文哲致詞時表示，政府的資源有限，民間的力量無窮，感謝神農宮在2018年參與「慈悲關懷社區宣導與推廣計畫」，建立社區化照護平台，擴增北市老人照顧量能，成績卓著、頗受好評。截至目前，市府已在各行政區設有20個慈悲關懷社區並辦理相關活動成果，參與人次達1萬3507人。

國際慈悲關懷城市憲章創辦人、英國布拉德福德大學教授艾倫卡拉漢說，慈悲關懷是人們給予彼此最神聖的禮物，以實際行動持續努力。欣聞士林神農宮推動慈悲關懷社區（Compassionate Community）運動不遺餘力，成效更是東亞第一、亞洲第二。因此，特別於神農宮建廟280年致送匾額表達祝賀，也為神農宮公益付出表達讚許。

卡拉漢表示，感謝柯文哲、衛生局長黃世傑及黃勝堅，數年來對於支持慈悲關懷社區的推動，社區的臨終照護，因為他們的指導而讓慈悲關懷社區在北市的發展十分成功。

他說，社區不只是工作、娛樂、信仰及尋求社會服務的場所，社區也是讓我們能安心善終、獲得關懷的場域。這是士林舊街慈悲關懷社區和所有慈悲關懷社區對民眾的承諾，更是士林神農宮對民眾的承諾」，充分肯定神農宮的善舉足為世人表率。

士林神農宮董事長何逸松指出，隨時代變遷及環保意識覺醒，市府也積極鼓勵境內宮廟響應「以米代金、金銀紙錢集中焚燒、減少鞭炮燃放」等政策外，也提醒自12月1日已啟動「秋冬防疫專案」，在此向信眾朋友加強宣導在參與相關活動的過程也應落實防疫政策，共同為你我的健康作努力。

(中時 )