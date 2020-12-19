這場茶會融合中、日、韓等各國茶道風格，呈現出茶道的悠久歷史。。（中華華人茶文化協會提供／莊曜聰台南傳真）

中華華人茶文化協會理事長邱錦子。（中華華人茶文化協會提供／莊曜聰台南傳真）

2020年適逢烏山頭水庫開工百年，為撫今追昔、飲水思源，中華華人茶文化協會昨日特別在八田與一紀念園區舉辦盛大茶會，呈現出1200年的悠久茶道文化及歷史，除了中華傳統茶道，也有日本茶道及韓國茶禮，現場準備的160個茶席座無虛席，還吸引近千人前來一探茶道之美，是非官方舉辦且規模最大的戶外茶會。

這場名為「緣聚烏山頭～茶和天下」的大茶會，可說是無有尊卑，不分流派，不分茶品，時空交融，除了全台37個茶協會共襄盛舉外，知名的「知樂堂琴齋」以及「蔦町和菓子」也擔任協辦，不僅司茶人依所呈現的年代著裝，每位茶客也依照大會的要求身著古裝或日本、韓國的服裝前來參加，在風光宜人的八田與一紀念園區再現古風。

中華華人茶文化協會理事長邱錦子表示，長長的茶帖一攤開就叫人為之驚豔，百餘位司茶人盡顯茶道大觀，包括唐代煮茶、宋代點茶、元代擂茶、明代小壺泡、清代碗泡、潮汕功夫泡、近代碗泡、酥油茶、現代茶席等，兼具歷史深度與特色。

邱錦子說，這場感恩大茶會，師法日本戰國時代名將豐臣秀吉與茶道宗師千利休在1587年舉辦的北野大茶會，茶品不拘，只要喜愛茶道的人都能參與；現場還有悠揚靜謐的古琴曲《瀟湘水雲》抒發抑鬱、眷念之情；長榮南樂社也展現唐宋樂舞，現場宛如回到大唐的盛世與兩宋的繁華，更以活潑歡快的日本舞蹈演出為茶會畫下完美的句點。

(中時 )