108新課綱重視核心素養深度學習，針對許多高中不易開課的專業領域，設計概念課程。教育部國教署委託普通型高級中等學校藝術與生活學科中心，研發線上課程「基本設計」，邀知名業師合作，包括設計思考、視覺傳達、工業設計、服裝設計、空間與環境、設計未來等6大面向，盼提升高中端教學專業，強化銜接大學設計系所的關鍵能力。

藝術生活學科中心執行秘書黃美甄表示，這門「基本設計」屬加深加廣線上選修課程，參與陣容堅強，邀集全國各地名師投入課程影片拍攝工作，包括交通大學、成功大學、台北科技大學、台灣藝術大學、實踐大學、元智大學、水越設計、東海醫院設計工作室、藝森創意設計工作室、台灣科學教育館、台灣博物館、電幻一號所、台灣設計研究院、教育部美感與設計課程創新計劃、北一女中、秀峰高中與師大附中等學校及單位。

此外，線上講座還請到「2020臺北文化獎」得主龔書章老師、國際級設計大獎日本2020「Good Design Award」美感與設計課程創新計劃團隊分享經驗，並以近年台灣經典課程案例解說，對提升學生實務概念有很大幫助。

教育部國教署提到，這次線上課程除邀請高中設計教師帶領實作課程，還有具備教學與實務經驗的得獎設計業師、大學系所主任及教師，以講述分享、練習思考等方式，帶領學習者從生活觀察出發，並導入博物館延伸學習的資源和場域，是相當難得的教材。希望藉此引導學生從案例中呼應生活經驗，激發思考與創意，展現更多元的學習表現。

【基本設計】線上課程 https：／／reurl.cc／8n0O5j

【基本設計】線上課程教學指引手冊 https：／／reurl.cc／Q3D8Gq

(旺報 )