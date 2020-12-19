花蓮縣（玉里高中）投手陳子昕在季軍戰對苗栗縣（育民工家）先發5局僅失1分，成為花蓮縣能奪季軍的重要功臣之一，目前高二的他身高已經有186公分，未來不排除還能再長高，不過身高太高卻成為陳子昕困擾，甚至希望自己不要再高了。

此戰陳子昕投5局僅被敲3安、失1分，前3局沒被苗栗縣敲任何安打，有3次三振，總教練余進德表示，「陳子昕是第二號投手，本來就是不錯的投手，身高高、協調性好，有今天的成績不意外。」

陳子昕認為自己今天發揮不錯，不過還是有進步空間，他自認自己是控球型投手，會滑球、曲球、直球，球速最快雖然僅有133公里，希望高三能挑戰140公里，身高長高也讓他球速有所提升。

普遍認為投手身高夠高會有優勢，不過目前已經長到186公分的陳子昕卻有困擾，「自己覺得太高不好，因為太高控球、出手點角度會不同，很難壓低球路。」陳子昕國三時僅173公分，不過高一長到180、高二已經186公分，2年竄高13公分，在球隊中高人一等，「可能還會長高，190公分也有可能。」

(中時 )