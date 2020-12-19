健身工廠舉辦首屆少年足球賽19日在高雄國家體育場開踢，共有U9、U11的24支隊伍參賽，「台灣隊長」陳柏良結束在大陸中甲的賽季，特別現身鼓勵小球員快樂踢球，高雄巿長陳其邁則呼籲從小運動，自然而然地養成習慣。

陳其邁說，小朋友運動應該要讓他們有更多元的環境，尤其是要有興趣，假如運動只是跑步，小朋友就會覺得很無趣、單調，所以除了學校的體育課程落實，也要安排更多元的體育課程，讓他們能從生活中喜歡運動。

被問到以前踢過足球嗎？他透露，在雄中就讀時有踢過。「建橄雄足」，當時建中是橄欖球、雄中是足球，雖然以前很厲害，但現在還要再加油。他鼓勵不同運動都是從小培養起，從小喜歡踢足球，長大就會喜歡。

「2020健身工廠盃少年足球錦標賽」19、20日兩天，在國體場舉行，分國小U9及U11組，吸引全國24支隊伍報名。開幕式除了陳其邁出席，身兼高雄巿體育總會足球委員會主委的立委劉世芳，以及台灣足球一哥陳柏良也到場。

(中時 )