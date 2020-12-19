肆虐全球的新冠病毒至今已將近1年，靠當前病毒研究與治療技術進步，新冠肺炎並非絕症，但仍奪去不少人性命。據《太陽報》報導，一名13歲的美國少年染疫僅1周，但病情突然惡化，在醫生替他更換葉克膜時突然噴出積血，血濺滿整個病房，經搶救後仍不治。他的母親也公開了這些駭人的現場照片，呼籲大眾千萬不要忽視新冠病毒威脅。

報導指出，美國密蘇里州1位44歲的婦女法蘭妮克（Stephanie Franek）表示，兒子包賈西（Peyton Baumgarth）自10月25日經檢測確診後，最初病情看起來並沒有什麼威脅，除了隔離在家看Netflix之外，並沒有採取特別的應對。不過經過4天後，法蘭妮克突然發現兒子已無法對話，手指甲與腳趾甲開始變紫黑，嚇得她緊急帶兒子送醫急救。

經送醫後，曾當過護士的法蘭妮克驚訝發現兒子的血氧濃度只剩44%，而健康的人則為95%至100%之間。在急診室治療後，醫生決定讓他裝上呼吸器，甚至動用葉克膜，但到10月31日時病情更加惡化。法蘭妮克說，「包賈西咳嗽更加嚴重、胸腔出血、脈搏微弱，雖然外科醫生嘗試換下葉克膜並改採心肺復甦術時，積在胸腔內的血大量噴出來，病房四處可見血」，在目睹醫生搶救將近1小時候，包賈西仍不幸病歿。

法蘭妮克表示，雖然包賈西有甲狀腺以及氣喘病史，但從來沒想到新冠病毒會奪去他的性命。另外法蘭妮克的姐姐克勞佛德也在感恩節前一周染疫，在加護病房住了5周後，不幸仍在12月初病逝，讓她感嘆「失去1位已是心痛，但失去2位卻是完全讓我們心都碎了」，讓她呼籲大眾千萬不可忽視疫情。

(中時新聞網)