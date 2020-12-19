民進黨籍立委高嘉瑜，因出眾外型擁大批死忠支持者，素有「港湖女神」之稱。今日高刊出自己大學一年級時，回到母校北一女中看學妹時的舊照。照片中的她，沒有綁上招牌公主頭，自然垂落的秀髮、白皙的肌膚、清新的氣質，搭配白色連帽上衣、格子短裙、運動鞋與泡泡襪，盡顯清秀佳人風範，擄獲無數網友的心。有人則直言：「現在很正，但過去正1000倍。」

高嘉瑜今日在臉書發文，刊出3張自己大學一年級時，回北一女中校慶看學妹的照片，並寫下「往事並不如煙」、「回憶總是最美」、「曾經年輕過」、「沒有公主頭的大學時期」、「當時有手機很潮」、「還是小海豚（時代的眼淚）」、「泡泡襪也是當時美少女必備」等關鍵字標籤。

第一張照片，高嘉瑜撐著頭倚靠在在北一女中的「菁圃」石碑上，綁起馬尾的她露出淺淺笑容，白皙的肌膚與白色的上衣相互輝映，讓網友大讚：「清秀佳人」、「委員好正，那個修圖軟體還不普遍的年代」、「我戀愛了」、「太仙了吧！」

第二張照片，高嘉瑜撫摸著自己的頭髮露出陶醉的神情，運動鞋搭配泡泡襪的裝扮格外吸睛；第三張照片，則是高嘉瑜和北一女中應屆畢業學妹的合影，高雪白的皮膚、圓滾滾大眼與纖細精緻的臉蛋，讓她在人群中也自成焦點。有網友直言：「現在很正，但過去正1000倍。」其他網友則紛紛表示：「太清純讓人感覺不習慣」、「歲月究竟是把什麼刀呢？」「天啊，我的女神！也太清純了」、「一看就是品學兼優的好學生！」「好險當年沒出道，不然沒對手」。

民進黨立委高嘉瑜大學一年級舊照。（圖／取自高嘉瑜臉書）

民進黨立委高嘉瑜大學一年級舊照。（圖／取自高嘉瑜臉書）

(中時新聞網)