高雄1名陳姓新手爸爸在爆料公社指控，12月初花5萬元讓老婆入住左營頂級月子中心柏仁醫院10天，未料入住第一天吃月子餐，驚見湯被加料，有一個具大「S掛勾」，陳男羅列該中心五大罪狀，讓網友公審，也爆氣說「妻子哭著離開」，從評價五星好評變一星差評。對此，該月子中心坦言有疏失，當下有處理及致歉。

陳男指出，12月1日太太入住月子中心，第一天月子餐就出包，湯內被加料「S型掛勾」，當時現場負責人立刻請廚師和送餐阿姨來道歉，「我們也覺得難免會出錯，也不再苛責」，後來對方還送一件中心毛毯表示歉意。

不過，事隔兩天，月子中心告知初生兒黃疸過高，數值高達19.2，請夫妻倆將孩子轉診去榮總接受更好的治療。陳男說，他也立刻開車前往榮總檢查，但檢驗報告出來，黃疸指數只有14.8，根本不需要轉診，質疑月子中心說法與榮總差很大。

陳男還指控，10日半夜兩點半火警警報響了10分鐘後，廣播才說誤觸警鈴，但依然沒有關閉，響將近半小時，後來給的回覆是地震引起，「但我無法理解既然已廣播說誤觸為何不能關閉警報，依然讓他騷擾大家近半個小時？」

陳男怒指，11日當天要退房回家，未料月子中心稱他們把電視遙控器用壞，索賠1000元，「老婆氣到直接掛電話哭了起來」，事後負責人說一切可能有誤會，所以不用賠，且會往上呈報，並請月子中心督導打電話瞭解情況，但迄今1周多，已都沒人關切，似乎石沉大海。

對此，柏仁醫院行政護理部主任沈姿蓉今回應，坦言月子餐加料是作業疏失，當日有向對方致歉，內部也做了檢討，另贈送毛毯且未收取該餐餐費，「當下都有作處理與致歉，陳先生也能接受。」

關於新生兒黃疸指數與榮總檢查結果有落差，沈姿蓉表示，月子中心比較小心謹慎，才建議到大醫院檢查，「家屬換個角度想，幸好小孩沒事」，畢竟黃疸指數那麼高，也怕引發後續問題。

另關乎警鈴誤響，她也解釋是地震引起，不是故意的，電視遙控器事件也有回覆不用對方賠償，至於高層沒聯繫是「護理長回報媽媽可以接受，所以就沒有回電」，這部分深感歉意。

陳男今表示，月子中心已在今早11時電話致歉，表示現場負責人因公事繁忙所以沒把意見單呈報上去，也打電話道歉，事情也先暫時告一段落，謝謝大家的關心。

(中時 )