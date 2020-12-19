戶外一整排的餐飲區，也可提供球迷各式各樣的餐飲選擇。(黃及人攝)

隨著P.League＋聯盟開幕戰將在19日下午兩店半於彰化體育館進行，一來到比賽現場，就可以清楚感受到所謂職業籃球現場應有氣氛，除了到處都有看到人潮，一進到場內，就有各式各樣的關卡與商店提供球迷玩樂或購買，甚至場外更有「小吃街」。

開幕周除了是冠名贊助廠商的台新周，一進入彰化體育館，就可以看到包含「夢想連成線」、「小小查罐、大大夢想」、「夢想小窩」、「還記得我嗎」、「尋找民間高手」與「VIP專屬服務區」，幾乎每個攤位都有各自特色，也讓球迷可以同樂。

跟上季ABL主場不同的是，這次台新夢想家把餐飲區完全移到戶外，就在球場門口左側自然排成兩排，幾乎各種美食或飲料都有，也吸引不少球迷前往購買，尤其排在第1家的蚵仔麵線生意最好，幾乎都有至少10人在等著排隊購買。

其實從這些精心安排的活動關卡，以及場外一整排的餐飲區，都可以清楚看到PLG與夢想家「貼心」的一面，因為一場精彩刺激的比賽，光是比賽內容好看絕對是沒用的，能否替球迷著想與提供更多不同娛樂選擇，才是職籃真正該做的。

(中時 )