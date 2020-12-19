苗栗縣竹南龍鳳漁港聯外道路路幅狹小，苗栗縣政府爭取經費改善，將拓寬成4線道道路，紓解交通壅塞問題。（本報資料照片）

苗栗縣竹南龍鳳漁港假日吸引遊客造訪，卻因聯外道路龍江街僅雙向各1車道，路幅狹窄造成交通壅塞困擾，縣府爭取中央經費，執行「竹南鎮龍鳳漁港聯外道路拓寬興建工程」，工務處指出，自明年1月4日起至2022年11月7日，龍江街日間改為單行道，夜間全面封閉，提醒用路人改道。

竹南鎮龍鳳漁港聯外道路興建工程，獲交通部2018年核定納入「生活圈道路交通系統建設計畫」，於今年10月開工，預計2022年12月完工，工務處指出，自明年1月4日上午8時至2022年11月7日下午5時，辦理龍江街（龍鳳漁港停車場至台61線路口）區段性施工，將實施交通管制措施。

工務處說明，施工期間台61線以西的龍江街500公尺路段，每日晚間9時30分至次日凌晨6時30分全面封閉，日間則由雙向道改為單行道，往漁港方向「只進不出」，改道後單一車道寬度維持在3.5至4公尺間。

另外，龍江街（龍鳳漁港停車場至龍江街273巷口）道路拓寬工程，由於該路段路寬僅5.5公尺，扣掉施工圍籬用路寬，實際通行路寬約3公尺，考量附近仍有居民進出的需求，所以施工期間改為單行道。

離開龍鳳魚港的車輛，工務處建議南下車輛利用龍江街359巷往勤興街78巷85弄銜接台61線南下，北上車輛則由龍江街359巷接273巷至復興路接台61線，呼籲用路人於施工期間，配合行駛改道疏導路線及相關管制措施，並小心駕駛注意行車安全。

(中時 )